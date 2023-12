Aktuell Land

Betrunkener Autofahrer verursacht 40.000 Euro Schaden

Ein betrunkener und mutmaßlich unter Drogen stehender Autofahrer soll in Aalen (Ostalbkreis) einen Schaden von rund 40.000 Euro verursacht haben. Der Mann fuhr in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Wagen auf eine Mauer, wurde von dort auf einen Zaun geschleudert und prallte gegen ein geparktes Auto sowie eine Straßenlaterne. Zuvor war er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, wie es hieß. Nach Polizeiangaben ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille. Der 44-Jährige musste demnach eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.