Betrunkener Autofahrer flieht: 70.000 Euro Schaden

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Weingarten (Kreis Ravensburg) auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Schaden von rund 70.000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben streifte der 25-Jährige mit seinem Wagen am frühen Sonntagmorgen ein geparktes Auto und landete dann in einem angrenzenden Garten, als er vermutlich mit zu hohem Tempo und betrunken vor den Beamten fliehen wollte.