Betrunkener Autofahrer fährt - nicht nur - in Baustelle

Mit 2,8 Promille ist ein Autofahrer in eine Baustelle in Rottweil gefahren. Mehr noch: Auf der wegen Bauarbeiten gesperrten Straße beschädigte der 31-Jährige ein Baugerüst, drei geparkte Autos und eine Mauer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein aufmerksamer Passant forderte den Betrunkenen schließlich zum Anhalten auf. Bei dem Vorfall am Samstagabend entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 11.000 Euro.