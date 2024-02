Aktuell Land

Betrunkener attackiert Mann mit Messer im Rhein-Neckar-Kreis

Ein betrunkener 18-Jähriger hat am Freitag in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen 22-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Dabei zielte der Tatverdächtige auf die Schulter seines mutmaßlichen Opfers und fügte ihm eine ungefähr zwei Zentimeter lange Schnittwunde zu, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 22-Jährige kam mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus.