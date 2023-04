Aktuell Land

Betrunkene von Autos erfasst und schwer verletzt

Weil sie betrunken auf einer Straße herumliefen, sind an gleich zwei Orten Männer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag auf der B29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) von einem Auto angefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Der 60 Jahre alte Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, den Mann aber mit dem Außenspiegel seines Wagens touchiert.