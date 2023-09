Aktuell Land

Betrunkene Badegäste greifen Personal mit Pfefferspray an

Ein Mitarbeiter eines Schwimmbads in der Nähe von Mannheim ist bei einer Auseinandersetzung mit zwei betrunkenen Gästen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, forderte das Personal des Bads in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) die 19-Jährige und den 20-Jährigen dazu auf, das Bad nach Schließung am Samstag gegen Mitternacht zu verlassen. Dabei sollen sich die beiden Badegäste zunächst verbal aggressiv verhalten haben und danach auch handgreiflich geworden sein.