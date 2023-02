Aktuell Land

Betrunkene Autofahrerin beißt Polizist in die Hand

Eine betrunkene Autofahrerin hat einen Polizisten bei einer Ausweiskontrolle in die Hand gebissen. Die 52-Jährige soll davor in der Gegend von Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) mehrere Unfälle verursacht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.