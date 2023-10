Betrug: Angeklagter zu mehrjähriger Haft verurteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er als Finanz- und Versicherungsmakler Freunde und Bekannte betrogen haben soll, muss ein Mann für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Konstanz verurteilte ihn am Donnerstag unter anderem wegen Betruges in 54 Fällen und wegen Untreue in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten. Zwei Monate aus dieser Strafe gelten nach Auskunft einer Gerichtssprecherin als Entschädigung für eine überlange Verfahrensdauer als vollstreckt. Der Angeklagte, der die Taten zu Prozessbeginn gestanden hatte, muss außerdem rund 1,5 Millionen Euro zurückzahlen.