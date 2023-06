Aktuell Land

Betreiber von Regionalbahnstrecke meldet weiter Zugausfälle

Es ist eine der wichtigsten regionalen Bahnstrecken in Bayern. Im Dezember musste die Deutsche Bahn das Augsburger Netz an die private Konkurrenz abgeben. Seitdem gibt es immer wieder massive Probleme. Ein Ende ist nicht in Sicht.