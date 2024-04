Aktuell Land

Betrüger bringen Männer um Ersparnisse: Sechsstellige Höhe

Unbekannte Betrüger haben zwei Männer in Schwaben um ihre Ersparnisse im sechsstelligen Bereich gebracht. Zuvor seien den Männern durch Kapitalanlagen hohe Renditen in Aussicht gestellt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.