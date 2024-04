Bestes Ausflugswetter im Südwesten am Maifeiertag erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Frühlingshaft bis sommerlich: Am Maifeiertag dürfte das Wetter Menschen im ganzen Südwesten ins Freie ziehen. Während die Meteorologen im Norden und am Bodensee bei Temperaturen bis zu 28 Grad einen Sommertag erwarten, ist auch im Rest des Landes bestes Feiertagswetter angesagt - wenn auch bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad etwas kühler. Für den ganzen Südwesten gilt aber: Ausflügler sollten Sonnenschutz dabeihaben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert in seinem UV-Index eine mittlere bis hohe Gefährdung im Land.

Badewetter im Norden und am Bodensee

Am Rhein, Neckar, an der Tauber und am Bodensee ist Badewetter angesagt. Hier könnten bis zu 28 Grad erreicht werden. Für den Sprung etwa in den Bodensee ist es aber bei etwa zehn Grad Wassertemperatur noch sehr frisch. Und auch für viele Freibäder kommt das Sommerwetter zu früh. Nur wenige haben im Südwesten bereits geöffnet. Viele starten erst Anfang Mai in die Saison. Dafür hat vielerorts die Schiffsfahrtsaison auf Flüssen und Seen bereits begonnen. Teils haben auch erste Wassersportanlagen und -verleihe schon geöffnet.

Wanderwetter im Schwarzwald und Allgäu

Sonniges Wetter bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad lädt im Schwarzwald und im Allgäu zum Wandern und Spazieren ein. Beste Bedingungen herrschen auch für Ausflüge mit dem Fahrrad. Der Wetterdienst erwartet lediglich einen frischen Ostwind. Einzelne Schauer und kurze Gewitter in Kammlagen des Schwarzwalds seien nachmittags nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, sagte ein Sprecher des DWD.

