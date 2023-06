Aktuell Land

Beschäftigte an privaten Kliniken bekommen mehr Geld

Die Beschäftigten an den privaten Kliniken in Baden-Württemberg bekommen rückwirkend zum April mehr Gehalt. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, wurde mit dem Verband privater Klinikträger Baden-Württemberg in der dritten Verhandlungsrunde ein Tarifergebnis erzielt. Die Arbeitgeberseite bestätigte die Einigung.