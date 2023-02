Aktuell Land

Bericht: Rauchmelder in Pflegeeinrichtungen waren lautlos

Nach dem Brand in einem Reutlinger Pflegeheim mit drei Toten vergangene Woche diskutieren Experten die unterschiedlichen Funktionen von Brandmeldeanlagen. Im Fall der Reutlinger Einrichtung sei die Brandmeldeanlage auf »lautlos« eingestellt gewesen, berichtete das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« am Freitag. Die Entscheidung sei bewusst gefallen, zitiert das Magazin Gerhard Längle, den Geschäftsführer der Einrichtung. Eine 53-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 73 und 88 Jahren waren bei dem Brand an Rauchvergiftung gestorben.