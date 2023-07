Aktuell Land

Bericht: Nübel vor Transfer - von Medizincheck freigestellt

Torwart Alexander Nübel steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor seinem Abschied vom FC Bayern. Wie die »Sport Bild« am Dienstag berichtete, sollen der VfB Stuttgart und ein weiterer europäischer Club im Rennen um eine Verpflichtung des 26-Jährigen sein. Um welchen Verein es sich dabei handelt, blieb offen. Demnach wurde Nübel auch vom Medizincheck freigestellt, den er eigentlich am Donnerstag in München absolvieren sollte.