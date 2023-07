Bericht: Land braucht 24.000 weitere Pflegekräfte bis 2040

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hintergrund für den stark wachsenden Bedarf ist die immer größer werdende Zahl von pflegebedürftigen Menschen. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg wird nach diesen Berechnungen von 548.000 im vorigen Jahr auf 687.000 im Jahr 2040 steigen. Das ist ein Zuwachs um mehr als 25 Prozent. Der Anstieg in Baden-Württemberg liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt von knapp zwanzig Prozent Zuwachs. Staatsministerium und Sozialministerium waren am Sonntag für eine Reaktion zunächst nicht erreichbar.

Errechnet wurden diese Zahlen auf Basis der aktuellen Pflegestatistik und der Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes. Mitglieder in der »Initiative für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegereform« sind unter anderem der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Verband der Deutschen Alten- und Behindertenhilfe.

Eine aktuelle, belastbare amtliche Prognose zum Pflegebedarf gibt es zurzeit in Baden-Württemberg nicht. Nach Angaben des Statistischen Landesamts wird bereits an einer neuen Prognose gearbeitet - für das Land, aber auch für die Stadt- und Landkreise. Im vierten Quartal 2023 sollen erste Ergebnisse präsentiert werden.