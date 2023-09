Aktuell Land

Bericht: Könnte sich Entscheidung über CDU-Vorsitz anbahnen?

In der CDU-Machtfrage könnte sich eine Entscheidung über den baden-württembergischen Landesvorsitz anbahnen. Das CDU-Präsidium ist am Montagmorgen zusammengekommen, danach sollte auch der Landesvorstand in Stuttgart tagen. Beide Sitzungen sind turnusmäßig.