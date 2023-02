Aktuell Land

Bericht: Entscheidung gegen Breitenreiter gefallen

Trainer André Breitenreiter soll bei der TSG 1899 Hoffenheim »Bild«-Informationen zufolge beurlaubt werden. Dies sei das Ergebnis der Krisengespräche am Sonntag. Vonseiten des Fußball-Bundesligisten gab es keine Stellungnahme. Am Vormittag hatten sich Sportchef Alexander Rosen und die Geschäftsführung getroffen. Die TSG ist unter der Führung Breitenreiters seit zehn Pflichtspielen sieglos. Die Kraichgauer hatten am Samstag mit 2:5 beim VfL Bochum verloren und stecken endgültig tief im Abstiegskampf.