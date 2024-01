Berater Nerlinger: Neuhaus bleibt in Gladbach

Fußball: Bundesliga, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach, 19. Spieltag in der BayArena, Mönchengladbachs Florian Neuhaus (r) und Leverkusens Jonas Hofmann kämpfen um den Ball.

Nach Aussage seines Beraters Christian Nerlinger bleibt der frühere Nationalspieler Florian Neuhaus in der Rückrunde bei Borussia Mönchengladbach. Demnach habe Neuhaus trotz seiner schwachen Hinrunde einige Anfragen gehabt. »Wir haben mit Borussia Mönchengladbach jederzeit offen und fair gesprochen. Für Florian steht fest, dass er den Verein nicht verlassen wird. Er hat sich mit dem Vertrag im Sommer klar zu Borussia Mönchengladbach bekannt und das jetzt wieder mit Nachdruck bestätigt«, wurde der frühere Bayern-Profi Nerlinger am Dienstag vom TV-Sender Sky zitiert.

Trotz dieser Aussage hatte es in den vergangenen Tagen einige Spekulationen um den 26-Jährigen gegeben, der erst vor einigen Monaten seinen Vertrag bei der Borussia bis 2027 verlängert hatte. In der bisherigen Saison tat sich Neuhaus schwer. In der Startelf stand der Mittelfeldspieler bislang nur achtmal.

Zuletzt hieß es, der VfB Stuttgart wolle den zehnmaligen Nationalspieler zur Rückrunde verpflichten. Bereits am Montag sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth indes, an den Gerüchten sei nichts dran. Die Borussen hatten zudem immer betont, Neuhaus nicht abgeben zu wollen.

