Berühmte Bahnstrecke: Schau zu Schwarzwaldbahn

Sie ist in die Jahre gekommen und doch zeitlos schön: Die Schwarzwaldbahn gilt als eine der malerischsten Bahnstrecken Deutschlands und ist einer der Schwerpunkte einer Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Die Schau »Mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee - Tourismuswerbung im Wandel« beschäftigt sich mit Werbung zum Tourismus im 19. Jahrhundert und thematisiert dabei auch das Jubiläum »150 Jahre Schwarzwaldbahn«. Die populäre Strecke zwischen Offenburg und Singen wurde 1873 fertiggestellt