Beifahrerin stirbt anderthalb Wochen nach Verkehrsunfall

Rund anderthalb Wochen nach einem Autounfall bei Durmersheim (Kreis Rastatt) ist eine Seniorin ihren Verletzungen erlegen. Sie starb am Montag in einer Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 77-Jährige war als Beifahrerin in einem Kleinwagen gesessen. Dessen 80 Jahre alter Fahrer soll ungebremst und bei roter Ampel von einer Kreis- auf eine Bundesstraße gefahren sein und gegen ein anderes Auto gestoßen sein. Letzteres kollidierte in der Folge noch mit zwei anderen Wagen. Auch der Fahrer des Kleinwagens und andere Unfallbeteiligte waren teils schwer verletzt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.