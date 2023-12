Aktuell Land

Beifahrerin bei Kollision zweier Autos schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos sind eine Beifahrerin schwer und beide Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 39-Jähriger am Samstagvormittag beim Rausfahren aus einer Hofeinfahrt in Nürtingen (Landkreis Esslingen) ein auf der Straße fahrendes Auto.