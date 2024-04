Aktuell Land

Bei Rot über Ampel - Zwei Autos stoßen zusammen

Ein Autofahrer ist in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) nach Angaben der Polizei bei einer roten Ampel über die Kreuzung gefahren und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Die Beifahrerin des 68-jährigen Autofahrers sowie drei Menschen in dem anderen Autos seien bei der Kollision am Freitagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zunächst lagen keine Informationen über die Schwere der Verletzungen vor. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.