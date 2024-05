Aktuell Land

Bei Durchsuchung angeschossener Mann in U-Haft

Ein 24 Jahre alter Mann, der am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Bad Friedrichshall durch Schüsse verletzt worden ist, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen, wie das Landeskriminalamt am Montag in Stuttgart mitteilte.