Bei der Kürbis-EM in Ludwigsburg gewinnt ein Bayer

Der schwerste Kürbis Europas kommt aus Bayern. Beim Wettwiegen am Sonntag in Ludwigsburg setzte sich Luca Stöckl aus Tapfheim (Bayern) durch. Sein Kürbis brachte 1041,5 Kilogramm auf die Waage. Das ist auch neuer deutscher Rekord. Auf Platz zwei mit einem 973,5 Kilogramm schweren Kürbis landete Stefano Cutrupi, der Vorjahressieger. Matthias Würsching aus Einhausen in Hessen kam auf Platz drei mit einem 957,5 Kilogramm schweren Kürbis.

Cutrupi aus Italien hält seit 2021 den Weltrekord: Sein Kürbis brachte rund 1200 Kilogramm auf die Waage. Die Europameisterschaft im Kürbiswiegen findet im Rahmen der Kürbisausstellung in Ludwigsburg statt. Die Kürbisausstellung läuft noch bis zum 3. Dezember.

