Bei 60 Prozent der Paare haben Partner selbes Bildungsniveau

Dass der Arzt mit der Krankenschwester liiert ist oder der Manager mit der Sekretärin, ist ein altes Klischee - inzwischen haben häufiger mal Frauen das höhere Bildungsniveau in einer heterosexuellen Partnerschaft. Auf 16 Prozent der Paare im Alter von 18 bis 45 Jahren im Südwesten traf das nach Zahlen des Mikrozensus 2021 zu, wie das Statistische Landesamt am Montag anlässlich des Valentinstags am 14. Februar mitteilte. Damit war der Anteil nahezu doppelt so hoch wie bei älteren Paaren (8,5 Prozent).