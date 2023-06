Aktuell Land

Behörde: Süßwarenhersteller produziert trotz Verbots weiter

In Lindau am Bodensee ignoriert ein Süßwarenproduzent nach Behördenangaben eine amtliche Schließungsanordnung und produziert einfach weiter. Wie das Lindauer Landratsamt am Montag berichtete, hat die Behörde daher nun die Schlösser an dem Geschäft austauschen lassen. Die Lebensmittelkontrolleure seien mittlerweile »fast täglich« mit diesem Unternehmen befasst.