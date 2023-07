Aktuell Land

Bechtle will IT-Dienstleister Apixit übernehmen

Der IT-Dienstleister Bechtle plant den Kauf des französischen IT-Systemhauses Apixit mit Sitz in Les Ulis nahe Paris. Ein Angebot wurde am Mittwoch unterzeichnet, wie das Unternehmen in Neckarsulm mitteilte. Zur Summe äußerte sich das Unternehmen nicht.