Bechtle rechnet 2024 mit deutlichen Zuwächsen

Der IT-Dienstleister Bechtle rechnet nach einem Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr trotz trüber Wirtschaftsaussichten mit weiterem Wachstum. Umsatz und Ergebnis sollen in diesem Jahr deutlich zulegen, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Deutlich bedeutet demnach ein Plus zwischen fünf und zehn Prozent.