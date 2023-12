Bechsteinfledermaus zur Heimlichtuerin des Jahres gekürt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die dieses Jahr ausgezeichnete Bechsteinfledermaus sei besonders in heimischen Naturwäldern zu Hause, in Hessen etwa in alten Eichen- und Buchenwäldern des Rhein-Main-Tieflands und des Rheingau-Taunus. In Baden-Württemberg sei sie oft in Eichenwäldern zu finden, die rund 140 bis 160 Jahre alt sind. Wie der BUND am Dienstag mitteilte, gefährdet die zunehmende Forstwirtschaft den Lebensraum der nachtaktiven Waldbewohnerin, so dass sie deutschlandweit auf der Roten Liste bedrohter Arten steht.

Pressemitteilung BUND