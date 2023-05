Aktuell Land

Bayerns Landtag stimmt für Fusion der Landesbausparkassen

Nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat auch Bayern den Weg für die Fusion der zwei süddeutschen Landesbausparkassen freigemacht. Der Landtag in München stimmte am Donnerstag dem entsprechenden Gesetz für einen Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz zu. Damit wird die Rechtsgrundlage für die Fusion geschaffen. Die Sparkassenverbände bestimmten die weiteren Schritte jeweils selbst. Bereits Ende März hatten die Landtage in Stuttgart und Mainz dem Staatsvertrag zugestimmt.