Bayern-Fußballerinnen weiter Tabellenführer

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind auch nach dem dritten Spieltag Spitzenreiterinnen der Bundesliga. Der Meister gewann daheim 5:1 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim, die ihre zweite Niederlage bezog. Spielentscheidende Akteurin war die dänische Nationalspielerin Pernille Harder, die mit einem Dreierpack erfolgreich war (45. Minute/57./88.).

Mit jeweils sieben Zählern folgen in der Tabelle hinter den Münchnerinnen Eintracht Frankfurt, Dauerrivale VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen.

Die Gäste waren zunächst durch ein Traumtor von Selina Cerci (28.) per Schlenzer ins lange Eck in Führung gegangen. Georgia Stanway erzielte dann per Handelfmeter (42.) den Ausgleich für die Bayern.

Kurz darauf köpfte Harder völlig freistehend zur Führung ein. Beim dritten Münchner Treffer hatte sie Glück, dass Hoffenheims Torhüterin Laura Dick einen Schuss falsch einschätzte. Kurz vor dem Ende staubte die Dänin zu ihrem dritten Tor des Abends ab. Den Endstand in der Nachspielzeit (90.+3) besorgte Sydney Lohmann.