Bayern-Frauen nach Fußball-Torgala wieder vor Wolfsburg

Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben den SC Freiburg deklassiert und im spannenden Bundesliga-Titelrennen den Rivalen VfL Wolfsburg wieder von Platz eins verdrängt. Die Bayern gewannen am Samstag nach einer fulminanten ersten Spielhälfte mit 8:2 (6:0). In der Tabelle zogen sie mit 49 Punkten wieder an Konkurrent Wolfsburg (48) vorbei. Für den Titelgewinn kommen nur die beiden deutschen Topteams infrage.