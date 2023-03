Aktuell Land

Bayaz: Schieflage hat keine direkten Folgen für uns

Angesichts der Krise bei der Großbank Credit Suisse und dem Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hat Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz hat die Stabilität des deutschen Bankensystems hervorgehoben. Die Zinswende komme bei den Banken an und es gebe eine gewisse Grundnervosität an den Finanzmärkten, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. »Allerdings hat die Situation bei der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse erstmal keine direkten Folgen für uns.« Das deutsche Bankensystem sei stabil aufgestellt, das gelte gerade auch für den Finanzplatz Stuttgart.