Bauwirtschaft verzeichnet 2022 deutliches Auftragsminus

Die Zurückhaltung am Bau hat bei der Branche im Südwesten tiefe Spuren in den Auftragsbüchern hinterlassen. Der Dezember 2022 sei der vierte Monat in Folge mit stark sinkender Baunachfrage gewesen, teilte die Bauwirtschaft Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Über das Gesamtjahr seien die Auftragseingänge preisbereinigt um 17 Prozent ins Minus gerutscht, nominal betrage der Rückgang 6,5 Prozent.