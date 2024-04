Aktuell Land

Baustellenkran kippt um und klemmt Arbeiter ein: Mann stirbt

Ein Baustellenkran in Ingoldingen (Kreis Biberach) ist umgekippt und hat dabei einen Arbeiter tödlich verletzt. Der 74-Jährige war mit Kollegen gerade dabei, an dem eingeklappten Kran eine fahrbare Achse zu montieren, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dazu habe er den Kran mittels einer Fernsteuerung um die eigene Achse rotieren lassen. Der Turm sei dabei allerdings zur Seite umgekippt. Der Mann wurde zwischen dem Kran und einem Transportfahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Wegen des Vorfalls von Donnerstag ermittelt nun die Kriminalpolizei.