Baumbach ist neue Präsidentin der Shakespeare-Gesellschaft

Sybille Baumbach ist neue Präsidentin der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Die Professorin für englische Literaturen und Kulturen an der Universität Stuttgart wurde am Sonntag während der Shakespeare-Tage in Weimar gewählt, wie die Gesellschaft mitteilte. Sie folgt auf Claudia Olk, die das Amt nach drei Amtszeiten abgab.