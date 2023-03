Aktuell Land

Baugrube stürzt bei Baggerarbeiten zum Teil ein

Baggerarbeiten haben in Villingen-Schwenningen zum teilweisen Einsturz einer Baugrube geführt. Dadurch bestand am Freitag die Gefahr, dass mehrere angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wie Polizei und Stadt am Montag berichteten.