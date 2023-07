Aktuell Land

Baufeld für Lückenschluss in Ludwigshafen übergeben

In Ludwigshafen haben die Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd begonnen. Das Baufeld sei wie geplant an die Baufirma übergeben worden, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag mit. Das Unternehmen werde nun kurzfristig mit der Einrichtung der Baustelle beginnen.