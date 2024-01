Aktuell Land

Bauernproteste in Ludwigsburg und Heilbronn erwartet

In und um Ludwigsburg sowie in Heilbronn wird am Montag mit Protestaktionen der Bauern gerechnet. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ist es am frühen Montagmorgen noch ruhig gewesen. Verkehrsbehinderungen würden besonders an den Autobahnauffahrten erwartet.