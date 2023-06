Aktuell Land

Bauernhaus brennt fast vollständig ab: Mann schwer verletzt

Ein Brand hat im Schwarzwald-Baar-Kreis ein altes Bauernhaus fast vollständig zerstört und einen Mann schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag brach das Feuer am frühen Samstagabend in Blumberg in der an das Wohnhaus angebauten Scheune aus. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.