Bauern protestieren: Einschränkungen im Raum Ulm

Bauern fahren in ihren Traktoren lagsam durch die Innenstadt von Ravensburg.

Am zweiten Tag der Protestaktionen der Bauern gab es in Baden-Württemberg nur begrenzt Einschränkungen auf den Straßen. Traktoren blockierten am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 30 die Anschlussstellen Biberach-Nord, Biberach-Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen, wie die Polizei mitteilte. Im Alb-Donau-Kreis sorgten Aktionen auf der Landstraße 1079 bei Langenau für erhebliche Behinderungen. Weitere Verkehrseinschränkungen im Südwesten waren zunächst nicht bekannt.