Bauern: Kaum brauchbare Entscheidungen der Ampelregierung

Die baden-württembergischen Bauern machen die Ampelregierung verantwortlich für den Niedergang der Schweinehaltung. Der Strukturbruch in der Schweinehaltung und sinkende Betriebszahlen beim Milchvieh seien ein Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen SPD, Grünen und FDP im Bund, sagte Landesbauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag bei der Mitgliederversammlung seines Verbands in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Viele Tierhalter seien bereits ausgestiegen. »Somit geht wieder ein Stück Regionalität für immer verloren«, sagte Rukwied. Planungssicherheit sei wichtig, gute Betriebsstrukturen müssten erhalten bleiben.