Aktuell Land

Bauer gibt Posten des Technologiebeauftragen endgültig auf

Wegen seiner Verwicklung in die Expo-Affäre hat der Technologiebeauftragte des Wirtschaftsministeriums, Wilhelm Bauer, sein Amt seit Februar 2022 ruhen lassen - nun zieht er sich endgültig zurück. Hintergrund sei, dass er mit Erreichen der Ruhestandsgrenze Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gebeten habe, ihn Ende Januar von seiner Tätigkeit zu entbinden, teilte eine Sprecherin der CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch mit. Das Wirtschaftsministerium verliere mit ihm einen überaus wertvollen und wichtigen Impulsgeber.