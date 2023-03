Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann konnte zwar von seinen Kollegen befreit werden, erlitt aber schwerste Kopf- und Beinverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand konnte den Angaben nach unmittelbar nach Einlieferung in die Klinik am Mittwoch wieder stabilisiert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

PM Polizei