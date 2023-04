Aktuell Land

Bauanträge ab 2025 nur noch digital möglich

Bauherren sollen ihre Bauanträge in Baden-Württemberg von 2025 an nur noch digital einreichen können. »Ab dann ist die Papierform ausgeschlossen«, kündigte Bauministerin Nicole Razavi (CDU) am Dienstag in Stuttgart an. Das Kabinett habe dazu am Dienstag den Weg für eine entsprechende Änderung der Landesbauordnung frei gemacht, teilten Razavi und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit.