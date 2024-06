Basketballer Dibba spielt künftig für Heidelberg

Basketball 2. Bundesliga Pro A, 28. Spieltag, Hamburg Towers - BIG Gotha in der Inselparkhalle in Hamburg. Ein Basketball im Korb. Heidelberg hat Basketballer Bakary Dibba verpflichtet.

Bundesligist MLP Academics Heidelberg setzt künftig auf Basketball-Talent Bakary Dibba. Der 22 Jahre alte dänische Power Forward habe einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre erhalten, teilte der Club am Freitag mit. Dibba spielte zuletzt für Tübingen und Karlsruhe in der 2. Liga. »Bakary hat in der vergangenen Saison eine unglaubliche Entwicklung gemacht. In Karlsruhe war er der wichtigste Spieler«, sagte Heidelbergs Sportlicher Leiter, Alex Vogel: »Er ist sehr beweglich und wird uns positionstechnisch Flexibilität geben.«

