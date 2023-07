Aktuell Land

Basketball-Meister Ulm verpflichtet Center Trevion Williams

Einen Tag nach den Abgängen von Yago dos Santos und Joshua Hawley hat der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm einen Neuzugang präsentiert. Center Trevion Williams schließt sich dem Bundesligisten an, wie der Club am Dienstag mitteilte. Für den 22 Jahre alten US-Amerikaner ist es die erste Station im Ausland. Aktuell spielt Williams in der Summer League für die Minnesota Timberwolves.