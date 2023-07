Aktuell Land

Basketball-Meister Ulm gibt Zugic und Konate ab

Fedor Zugic und Sagaba Konate werden in der neuen Saison nicht mehr für den deutschen Basketball-Meister ratiopharm Ulm auflaufen. Bei Konate habe sich das Anforderungsprofil für die Center-Postition verändert, hieß es in einer Mitteilung des Bundesligisten am Samstag, und bei Zugic seien die Chancen auf Spielanteile weiter gesunken.