Basketball-Meister Ulm eröffnet Saison gegen Chemnitz

Basketball-Meister ratiopharm Ulm eröffnet die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel. Das Team von Trainer Anton Gavel empfängt am 27. September die Niners Chemnitz, wie die Liga am Dienstag mitteilte. Der entthronte Titelträger Alba Berlin gastiert einen Tag später bei den MLP Academics Heidelberg, Vizemeister Telekom Baskets Bonn spielt am selben Tag daheim gegen Aufsteiger Tigers Tübingen. Ulm hatte sich Mitte Juni sensationell die erste Meisterschaft der Club-Geschichte. Die Ulmer hatten sich in den Playoffs nacheinander gegen Alba Berlin, Bayern München und Bonn durchgesetzt.