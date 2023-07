Aktuell Land

Basketball-Bundesligist Crailsheim verpflichtet Guard Townes

Die Hakro Merlins Crailsheim setzen in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga auf den amerikanisch-dominikanischen Guard Marques Townes. Der 27-Jährige wechselt vom ungarischen Club KTE-Duna nach Crailsheim, wie der Verein am Montag mitteilte. Townes spielte in Europa bereits zudem in Spanien, Estland, Frankreich und Litauen.